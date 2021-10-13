Вдова Солженицина перенесла операцию на сердце без осложнений

Вдова Солженицина перенесла операцию на сердце без осложнений
Президент России Владимир Путин наградил Солженицыну орденом Святой великомученицы Екатерины "за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность". Фото: Baltphoto

Наталия Солженицына, глава Русского общественного фонда Александра Солженицына, перенесла операцию на сердце без последствий.

Ранее стало известно, что вдова писателя попала в больницу в Москве. Она перенесла операцию на сердце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее сына Степана Солженицына.

После смерти писателя Александра Солженицына его вдова продолжает принимать участие во многих проектах, начатых при его жизни, в том числе в работе Дома русского зарубежья имени Солженицына. Она также распоряжается литературным и историко-документальным наследием литератора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты медицинского учреждения Mayo Clinic рассказали о симптомах, которые могут указывать на проблемы с сердцем. Внезапное онемение и слабость в руках или ногах могут быть признаком высокого уровня холестерина в крови, накопление которого способствует развитию сердечных заболеваний.

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