Минтранс и МВД предложили ввести новые дорожные знаки и пешеходную разметку

Дорожный знак. Фото: flickr.com/ Jess Aerons
Также хотят внести новый вид дорожной разметки для обозначения диагональной "зебры". Фото: flickr.com/ Jess Aerons

Минтранс и МВД России планируют ввести дорожные знаки для обозначения мест зарядки электрических автомобилей и дорожную разметку диагональных «зебр».

Так, предлагают ввести знак «Движение автобусов запрещено». Это хотят сделать после практики ограничения движения автобусов в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу. При этом знак не распространяется на движение маршруток и школьных автобусов. Об этом стало известно из проекта постановления правительства.

Также хотят внести новый вид дорожной разметки для обозначения диагональной «зебры».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Нижнем Новгороде произошло столкновение грузовика и двух автобусов, в результате чего, по последним данным, пострадало 24 человека. Пятеро из пострадавших госпитализированы, остальные доставлены на осмотр в больницу.

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