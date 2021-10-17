Минтранс и МВД предложили ввести новые дорожные знаки и пешеходную разметку

Минтранс и МВД России планируют ввести дорожные знаки для обозначения мест зарядки электрических автомобилей и дорожную разметку диагональных «зебр».

Так, предлагают ввести знак «Движение автобусов запрещено». Это хотят сделать после практики ограничения движения автобусов в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу. При этом знак не распространяется на движение маршруток и школьных автобусов. Об этом стало известно из проекта постановления правительства.

Также хотят внести новый вид дорожной разметки для обозначения диагональной «зебры».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Нижнем Новгороде произошло столкновение грузовика и двух автобусов, в результате чего, по последним данным, пострадало 24 человека. Пятеро из пострадавших госпитализированы, остальные доставлены на осмотр в больницу.