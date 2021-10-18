18 сахалинских сел обесточены из-за непогоды

18 сахалинских сел обесточены из-за непогоды
Социально значимые объекты подключены к дизель-генераторам, ведутся восстановительные работы. Фото: Baltphoto/ Irina Motina

17 октября циклон оставил без электричества 11 тыс. жителей острова, сообщает «Сахалин.info».

Город Оха и несколько сел на севере Сахалина оказались отрезанными от электричества, информирует пресс-служба губернатора области Валерия Лимаренко.

Силами «Сахалинэнерго» ведутся восстановительные работы. В ликвидации последствий стихийного бедствия участвуют около 44 человек оперативно-выездных бригад и около 10 единиц техники, а также дизель-генераторы.

Уже восстановлено электроснабжение Шахтерска и Тымовского, сел Кошевого, Ветряки, Ельники, Кировского, Зонального, Тельновского и Лесогорского. Еще 18 населенных пунктов в пяти районах острова остаются обесточенными. Социально значимые объекты подключены к дизель-генераторам, ведутся восстановительные работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Петербурге на перекрестке проспектов Культуры и Луначарского столб со светофором и дорожными знаками упал на легковой автомобиль.

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