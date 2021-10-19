Каждая пятая работающая мама считает, что ее работодатель идет на встречу в вопросах, касающихся детей

Каждая пятая работающая мама считает, что ее работодатель идет на встречу в вопросах, касающихся детей
Материальной поддержки от работодателя хотела бы каждая пятая мама. Фото: Pixabay

Заявление Путина о том, что современная женщина не желает выбирать между семьей и карьерой легло в основу исследования аналитиков. Об этом сообщает сервис «Superjob».

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Евразийском женском форуме в Петербурге, заявил, что в стране есть все условия для профессиональной реализации женщин с детьми. Какие именно условия необходимы для этого и чего ждут россиянки с детьми от работодателя, пытались выяснить аналитики.

Так, материальной поддержки хочет каждая пятая мама – 20%, для совмещения материнства и карьеры каждой шестой родительнице не помешал бы гибкий график – 16%.

Известно, что дети дошкольного возраста часто болеют и мамы ждут от организаций лояльного отношения к больничным и возможности отпроситься с работы – 15%. Еще 13% опрошенных отметили, что не против дополнительных выходных и отпускных дней. 5% мам мечтают об удаленной работе, столько же о праздниках и развивающих мастер-классах для детей, организованных руководством предприятий.

Открытие детского сада компанией недалеко от места работы порадовало бы 4% мам. Такое же количество родительниц хотели бы гарантированного приоритета перед бездетными коллегами

В целом мамы отметили, что существующих в России мер поддержки материнства и детства достаточно. 19% респондентов рассказали, что их работодатель всегда идет на встречу в вопросах, связанных с детьми.

Опрос был проведен среди 500 работающих женщин, имеющих детей дошкольного возраста в 161 населенных пунктах страны. Период проведения с 23 сентября по 15 октября этого года.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, Путин предложил выплачивать 1 млн рублей за третьего ребенка на Дальнем Востоке.

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