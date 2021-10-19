В столице России людей старше 60 лет и хронически больных переведут на домашний режим

Новые ковидные требования для пожилых и хронически больных москвичей вступят в силу с 25 октября. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения, связанные с распространением заболевания COVID-19. С 25 октября пожилые жители столицы старше 60 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, будут переведены на домашний режим. По мнению градоначальника, пожилые люди более всех подвержены заболеванию коронавирусно инфекцией. Так, около 80% пациентов на ИВЛ — это люди пожилого возраста. Доля умерших от ковида среди них составляет 86%.

Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не планируют ограничивать. Нет необходимости соблюдать домашний режим москвичам серебряного возраста и хронически больным, которые переболели ковидом в течение последних шести месяцев либо были вакцинированы.

30% сотрудников компаний будет переведена на удаленку. Исключение будет сделано для сотрудников, чье присутствие критически важно для работы предприятий. Это касается сотрудников медицинских организаций, оборонных предприятий, «Роскосмоса», «Росатома» и некоторых других сфер.

Требования о переходе на работу в онлайн-формате не распространяется на вакцинированных и переболевших коронавирусом работников. До 1 января 2022 года предприятия и организации, работающие в сфере услуг обязаны привить не менее 80% от общего числа своих сотрудников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, доктор медицинских наук Ирина Шестакова заявила, что возросшая смертность от COVID-19 связана с недостаточным уровнем вакцинации в стране.