Голикова выступила с инициативой ввести выходные с 30 октября по 7 ноября из-за ковида

Для регионов, где ситуация с ковид более сложная, «каникулы» могут начаться уже в эту субботу, 23 октября 2021 года. Фото: pixabay

Для регионов, где ситуация с ковид более сложная, «каникулы» могут начаться уже в эту субботу, 23 октября 2021 года. Фото: pixabay

Вице-премьер считает возможным в регионах со сложной эпидемической ситуацией ускорить введение нерабочих дней начиная с 23 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вице-премьер России Татьяна Голикова обратилась к президенту страны Владимиру Путину с инициативой в период с 30 октября по 7 ноября сделать выходными днями. Причиной стало распространение коронавирусной инфекции.

Для регионов, где ситуация с ковидом более сложная, «каникулы» могут начаться уже в эту субботу, 23 октября 2021 года. Об этом Голикова заявила на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, глава Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. С 25 октября жители Москвы серебряного возраста старше 60 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, будут переведены на домашний режим.