Стало известно, кто разбил нос посетителю «Эрмитажа»

Имя сотрудника музея назвала блогер Анастасия Миронова в социальных сетях. Пострадал ее молодой человек. Отмечается, что Астров очень сожалеет о случившемся, однако от дальнейших комментариев воздержался. Модель утверждает, что мужчина заведует научным сектором в «Эрмитаже». Об этом сообщает Миронова на своей странице в Instagram.

Личность пострадавшего пока не раскрывалась. В одном из видео блогер рассказала, что пришла в Эрмитаж в компании своего спутника. Судя по социальным сетям, модель встречается с сыном владельца транспортной компании «Евросиб» Николаем Никитиным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Эрмитаже назначили проверку после инцидента в первый день введения обязательного предъявления QR-кодов. По словам известной блогерши Анастасии Мироновой, охранник ударил ее спутника по лицу.