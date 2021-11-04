В Северную столицу пришел моросящий дождь

В Санкт-Петербурге плюсовая температура и моросит небольшой дождь, но пока без града, — настоящая осенняя погода.

В четверг, 4 ноября, желательно прихватить с собой зонтик при необходимости выйти из дома. Днем ожидается юго-западный умеренный и южный ветер с небольшим дождем. Однако на улицах нет гололедицы, как было совсем недавно.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» днем ожидается от 7 до 9 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Опасных погодных явлений сегодня, 4 ноября, не предвидится. Сейчас порывы ветра очень слабые всего 0-2 м/с. А вот влажность воздуха достигает практически 100%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что этой зимой жителей европейской России ждет температура около нормы или выше. Погода может быть неоднозначной: периодически ожидается оттепель, которая будет сменяться холодными ночами.