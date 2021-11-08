В Петербурге с начала года возбудили около 30 уголовных дел за подделку COVID-сертификатов

С начала 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленобласти завели около 30 уголовных дел за подделку документов о сделанной прививке от коронавируса.

Было заведено 29 уголовных дел за подделку COVID-сертификатов и медотводов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru, со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД РФ.

С января 2021 года в Петербурге уголовные дела были возбуждены по статье 327 Уголовного кодекса РФ за подделку сертификатов о вакцинации и других документов, например, поддельные справки об медотводе.

В правоохранительных органах отмечают, что за поддельные документы грозят не только штрафы, но также могут быть назначены принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с сегодняшнего дня, 8 ноября, в России вступили в силу изменения в форме сертификата вакцинации от коронавируса. Он будет содержать данные об обладателе, информацию о пройденной вакцинации, ревакцинации, имеющихся противопоказаниях, либо данные о перенесенном коронавирусе