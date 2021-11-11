В Тосно молодого человека задержали за секс с 15-летней

В Тосно полиция задержала молодого парня, подозреваемого в половом сношении с девушкой, не достигшей 16-летнего возраста.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, во вторник в полицию обратилась жительница Тосно. Она написала заявление на 23-летнего молодого человека, работающего грузчиком. С ее слов, парень в августе занялся сексом с ее 15-летней дочерью. Женщина указала, что это произошло по обоюдному согласию.

Молодого человека задержали в тот же день на улице Горького в Тосно. Накануне следователи открыли уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ. Он помещен в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грузчик заставил 11-летнего мальчика мастурбировать на камеру. Правоохранители завели уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характер с угрозой применения насилия (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).