Грузчик заставил 11-летнего мальчика мастурбировать на камеру

Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Фото: pixabay

Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Фото: pixabay

В Петербурге задержали мужчину, который заставил школьника из Красногвардейского района мастурбировать на камеру и отправить ему это видео.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, полиция установила, что неизвестный заставил 11-летнего мальчика сфотографировать свой половой член на телефон, а также записать на камеру, как он мастурбирует. После этого он заставил ребенка отправить ему снимки и видео.

Правоохранители завели уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характер с угрозой применения насилия (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Предполагаемого преступника поймали на проспекте Косыгина, дом 13/2. Им оказался 40-летний грузчик. Мужчина дал признательные показания, он задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве женщина изнасиловала пришедшую поздравить её с днём рождения подругу.