Роспотребнадзор не смог обнаружить причину гибели рыб в Дудергофском канале

Роспотребнадзор не смог обнаружить причину гибели рыб в Дудергофском канале
Роспотребнадзор не смог обнаружить причину гибели рыб в Дудергофском канале. Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Инспекторы Росприроднадзора после сообщения о массовой гибели рыб в Дудергофском канале осмотрели реку, но не смогли установить точную причину произошедшего.

Роспотребнадзор осмотрел реку Дудергофка после сообщения о большом количестве мертвой рыбы, новых случаев погибших позвоночных обнаружено не было. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Осмотр реки проходил от проспекта Народного Ополчения до места впадения в Дудергофский канал в районе Петергофского шоссе. По наблюдениям специалистов, вода была естественного природного цвета, без запаха. В месте впадения реки была замечена пена, которая образовалась в результате перепада.

«На всем протяжении реки вода была естественного природного цвета, без запаха. Мертвой рыбы в водном объекте и по его берегам не обнаружено», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Росприроднадзор пришёл к выводу, что Дудергофка не является источником загрязнения. Однако при этом на акватории канала специалисты заметили маслянистую плёнку.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красносельском районе Петербурга на улице Партизана Германа заметили большое количество мертвой рыбы.

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