Специалисты проверили Дудергофку после массовой гибели рыб в Дудергофском канале

Специалисты проверили Дудергофку после массовой гибели рыб в Дудергофском канале
Практически на всем протяжении Дудергофского канала фиксировалась мертвая рыба. Фото: официальный сайт Росприроднадзора

Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора осмотрели реку Дудергофка после информации о заморе рыбы в Дудергофском канале.

Водоем был осмотрен от проспекта Народного Ополчения до места впадения в Дудергофский канал в районе Петергофского шоссе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на всем протяжении реки вода была естественного природного цвета, без запаха. Новых случаев погибших позвоночных обнаружено не было. Там, где река впадает в канал, есть пена естественного происхождения, которая образовалась из-за перепада.

Таким образом, река Дудергофка не могла повлечь замор рыбы в Дудергофском канале. Однако при этом на акватории канала специалисты заметили маслянистую плёнку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что много мертвой рыбы в Дудергофском канале заметили местные жители.

дудергофка дудергофский канал Росприроднадзор по СЗФО


 

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