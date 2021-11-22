Президент России отметил, что в стране вакцинацию «Спутником V» прошли более 50 млн человек

Президент России отметил, что в стране вакцинацию &#171;Спутником V&#187; прошли более 50 млн человек
Владимир Путин отметил, что в стране вакцинацию "Спутником V" прошли более 50 млн человек. Фото: сайт Президента России

В России вакцинацию препаратом «Спутник V» прошли более, чем 50 млн человек, в то время как в других странах показатель приближается к 120 млн человек.

Президент России Владимир Путин отметил, что в стране «Спутником V» вакцинировалось более 50 млн человек, а в других странах около 120 млн. Об этом он рассказал на встрече с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, сообщает ТАСС.

«Сейчас уже и в России свыше 50 млн получили эту вакцину, в мире еще больше: в тех странах, которые ее признали и применяют, — свыше 100 млн, где-то под 120 млн уже привились российской вакциной», — отметил президент РФ.

Также Путин заявил, что такие высоки показатели — это «большой материал для анализа» эффективности «Спутника V».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера стало известно о ревакцинации президента Владимира Путина. Российский лидер отметил, что после процедуры он хорошо себя чувствует.

"Спутник V" вакцинация владимир путин коронавирус Россия


 

Новости партнеров
Путин отменил указ Ельцина о принадлежности части Карелии к Крайнему Северу
Путин отменил указ Ельцина о принадлежности части Карелии к Крайнему Северу
Заключённому, убившему сокамерника кипятильником, назначили приговор
Заключённому, убившему сокамерника кипятильником, назначили приговор
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Президент России отметил, что в стране вакцинацию «Спутником V» ...
Стала известна вероятная причина гибели подлодки «Курск»
Кинолог рассказал, каким образом четвероногие друзья могут отравиться дома
Погибший в аварии блогер Губденский перед смертью пожертвовал 1,5 миллиона рублей
На Ленинградской АЭС отключили работу шестого энергоблока
Инфекционисты не ожидают масштабной вспышки гриппа в России в этом году
В Калифорнии разыскивают 80 человек, разграбивших магазин одежды
В Центре Гамалеи рассказали о создании детской вакцины от COVID-19