Президент России отметил, что в стране вакцинацию «Спутником V» прошли более 50 млн человек

Владимир Путин отметил, что в стране вакцинацию "Спутником V" прошли более 50 млн человек. Фото: сайт Президента России

Владимир Путин отметил, что в стране вакцинацию "Спутником V" прошли более 50 млн человек. Фото: сайт Президента России

В России вакцинацию препаратом «Спутник V» прошли более, чем 50 млн человек, в то время как в других странах показатель приближается к 120 млн человек.

Президент России Владимир Путин отметил, что в стране «Спутником V» вакцинировалось более 50 млн человек, а в других странах около 120 млн. Об этом он рассказал на встрече с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, сообщает ТАСС.

«Сейчас уже и в России свыше 50 млн получили эту вакцину, в мире еще больше: в тех странах, которые ее признали и применяют, — свыше 100 млн, где-то под 120 млн уже привились российской вакциной», — отметил президент РФ.

Также Путин заявил, что такие высоки показатели — это «большой материал для анализа» эффективности «Спутника V».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера стало известно о ревакцинации президента Владимира Путина. Российский лидер отметил, что после процедуры он хорошо себя чувствует.