В Ленобласти вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых и студентов

В Ленобласти вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых и студентов
На сегодняшний день в 47 регионе привито 50% пожилых жителей. Фото: pixabay

В Ленинградской области Роспотребнадзор вводит обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями, а также для совершеннолетних студентов.

Об этом сегодня сообщила руководитель областного Роспотребнадзора Ольга Историк. Она внесла постановление об обязательной вакцинации для лиц старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями, у которых нет медотводов.

Также вакцинация будет обязательной для студентов вузов и колледжей, достигших 18-летнего возраста. Привиты должны быть и госслужащие.

Историк добавила, что на сегодняшний день в 47 регионе привито 50% пожилых жителей. По ее словам, этого недостаточно по причине высокой смертности в этой группе населения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дрозденко заявил, что в Ленобласти не планируют ужесточать противоковидные меры.

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