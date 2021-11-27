В петербургском онкоцентре пациенту в сознании удалили опухоль на мозге

Awake Surgery проводят в случаях, когда глиальная опухоль прилегает к речевой зоне мозга. Фото: pixabay

Awake Surgery проводят в случаях, когда глиальная опухоль прилегает к речевой зоне мозга. Фото: pixabay

Врачи онкоцентра в Петербурге провели уникальную нейрохирургическую операцию под названием Awake Surgery.

Эта операция проводится на головном мозге с пробуждением. Нейрохирурги, анестезиологи и нейролингвисты удалили 40-летнему пациенту опухоль на открытом головном мозге, пока тот оставался в ясном сознании.

В городском комитете по здравоохранению рассказали, что эта операция для больного была последним шансом вернуться к нормальной жизни. Опухоль на его мозге была агрессивной и не поддавалась химио- и лучевой терапии.

Awake Surgery проводят в случаях, когда глиальная опухоль прилегает к речевой зоне мозга. В петербургском онкоцентре такие операции проводят с 2018 года. На счету врачей восемь awake-операций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дочь блокадницы, сделавшей себе операцию, рассказала о ее состоянии после инцидента.