На пересечении Героев и Ленинского произошло массовое ДТП

На пересечении Героев и Ленинского произошло массовое ДТП
Дорожный инцидент случился на пересечении Ленинского проспекта с проспектом Героев. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 28 ноября, в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на пересечении Ленинского проспекта с проспектом Героев. По словам очевидцев, BMW вылетел на тротуар.

«На пересечении Героев и Ленинского массовое ДТП. Повреждены 3 автомобиля, один из которых вылетел на тротуар в районе пешеходного перехода. Сработали подушки безопасности. Службы уже на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красноярске произошло смертельное ДТП с участием автобуса.

авария дтп красносельский район


 

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