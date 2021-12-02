Роспотребнадзор ввел карантин для прибывающих из ЮАР

Роспотребнадзор ввел карантин для прибывающих из ЮАР
Попова ввела карантин для прибывающих из ЮАР. Фото: Кремль

С четверга, 2 декабря, в России ввели карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней государств.

Об этом сегодня сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она ввела двухнедельный карантин для россиян, которые возвращаются на родину из ЮАР и стран, которые имеют границу с республикой.

Попова заявила в эфире радио «Комсомольская правда», что граждан РФ, которые сейчас в ЮАР, совсем немного. По данным Ростуризма и МИД, их насчитывается несколько сотен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре заверили, что «омикрон» пока не добрался до России. Ведомство активно изучает все случаи заболевания, но пока нет ни одного доказательства, что «омикрон» добрался до России.

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