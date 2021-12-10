Петербуржца отправили в колонию на 1,5 года за сломанную полицейскому челюсть

Петербуржца отправили в колонию на 1,5 года за сломанную полицейскому челюсть
Фрунзенский районный суд Петербурга признал Дустмухаммада Сафарова виновным. Фото: pexels.com

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Дустмухаммада Сафарова.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы, мужчину признали виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Горожанин отправится в исправительную колонию на 1,5 года.

Сафаров 4 июня этого года, ночью, совершил административное правонарушение. Мужчина не дал себя задержать и пытался сбежать, однако его поймали. Когда виновного догнали, он оказал сопротивление и ударил оперативника кулаком в лицо. Полицейскому диагностировали перелом челюсти.

Подсудимый свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном. Сафарову необходимо перечислить пострадавшему 150 тыс. рублей. Кроме этого, мужчина отправится в колонию общего режима на 1,5 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд отклонил иск Земфиры к Гришковцу на 1,5 миллиона.

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