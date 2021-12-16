Летом 2022 года тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут практически на 4%

Летом 2022 года тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут практически на 4%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Летом 2022 года тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут практически на 4%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С июля 2022 года тарифы на коммунальные услуги вырастут без учета стоимости вывоза твердых бытовых отходов на 3,5%, а также существенные изменения коснутся цены в транспорте.

В грядущем году средняя стоимость коммунальных услуг на человека составит 2 743 рубля в месяц. В процентном отношении повышение цены в июле — на 2,8% ниже утвержденного федеральным правительством и ниже фактической инфляции, отмечает телеканал «Санкт-Петербург».

С января в Петербурге реализуется переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, когда плату будут забирать с общей площади квартиры. По подсчетам специалистов, в среднем человек должен будет заплатить 6 рублей 40 копеек с квадратного метра. Также, изменятся тарифы на холодную воду, электричество — на целых 5%. Не останется без изменений природный газ, стоимость которого повысится на 3,3%, по словам председателя комитета по тарифам Дмитрия Коптина.

Транспортные тарифы тоже подорожают. По «Подорожнику» можно будет проехать за 45 рублей, а по единой карте петербуржца — за 35 рублей. «Гостевой тариф» в метро составит 65 рублей, на наземном транспорте — 60 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге планируют ввести пересадочный тариф, действующий в течение часа. Стоимость первой поездки по нему составит 40 рублей, а вот второй уже всего 10.