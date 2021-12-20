Собянин: 80% попавших в больницы с коронавирусом занимались самолечением

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, большая часть тех, кто попадает в больницы Москвы с коронавирусом, занимались самолечением.

Собянин отмечает, что 80% людей с коронавирусом в московских больницах изначально занимались самолечением, а не обратились своевременно за помощью. Об этом он рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

«И, как правило, здесь оказываются люди не те, которых мы на ранней стадии выявили и вели, а те, которые занимались самолечением или просто не обращались к врачу. Вот таких процентов 80 сюда попадает», — заявил мэр Москвы.

Собянин отметил, что задача Москвы не доводить заболевшего коронавирусом до тяжелого состояния и госпитализации, а лечить на амбулаторном уровне, но для этого должно быть быстрое выявление инфекции, а соответственно люди должны обращаться ко врачу, чтобы не попадать в больницы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Москве на Новый год не планируют вводить дополнительные коронавирусные ограничения.