На Лиговском проспекте два водителя устроили драку

На Лиговском проспекте два водителя устроили драку
Инцидент произошел на Лиговском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 26 декабря, на Лиговском проспекте в Петербурге не смогли поделить проезжую часть и устроили драку.

«На Лиговском проспекте в 18ч , водитель грузовика вырвал номера, и бил эти номера по стеклу, затем началась драка», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, спокойно разъехаться не смогли стали водитель снегоуборочной техники и водитель легкового автомобиля. В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, водитель грузовика разозлился и оторвал номера у легковушки, после чего начал ими размахивать, ударив неприятеля. В итоге завязалась драка, который решился разнять неизвестный мужчина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на федеральной трассе М-10 Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург произошло ДТП с лосем. Машины объезжают лежащее животное.

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