Россиянам рассказали, когда лучше забирать пенсионные накопления

Аналитик НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал, что накопительная пенсия может быть выплачена в привычном формате ежемесячных выплат, а в некоторых случаях, единовременно.

Как сообщает агентство «Прайм», накопительная пенсия может выплачиваться на пожизненной основе один раз в месяц при условии, что соблюдены все необходимые требования, в частности, сумма рассчитанной ежемесячной выплаты составляет не менее 5% от суммы всей пенсии.

Специалист отметил, что в том случае, если сумма не превышает пятипроцентный порог, то ее можно получить сразу же в полном объеме.

Если человек желает получить все деньги единовременной выплатой, а расчет немного превышает 5%, то специалисты рекомендуют обратиться за выплатами в следующем году. По словам Биезбардиса, из-за в предстоящей новогодней индексации страховой пенсии требуемое соотношение может претерпеть изменения.

В чем отличие пенсионной пенсии от страхвой? Накопительная часть пенсии — это денежная выплата, она формируется на специальном лицевом счете гражданина и складывается из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования. 6% страховых взносов идут на накопительную пенсию. Ее можно наследовать. Кроме того, накопительную пенсию можно пополнить из материнского капитала или делать взносы с помощью госсофинансирования пенсий.

Страховая пенсия складывается из средств, которые работодатель вносит на пенсионный счет застрахованного сотрудника. В итоге эти средства возвращаются ему в виде ежемесячной пенсии. Сумма выплаты складывает на основе ИПК. Отметим, что получить накопительную пенсию могут люди, которые родились в 1967 году и позже.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал постановление о заморозке накопительной части пенсии до 2024 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на сегодняшний день существуют четыре вида выплат пенсионных накоплений: единовременная выплата пенсионных накоплений, срочная пенсионная выплата, накопительная пенсия, а также выплата пенсионных накоплений застрахованного лица его правопреемникам, в случае его смерти.