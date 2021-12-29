Из-за разбитого носа главы муниципалитета Фрунзенского района возбудили уголовное дело

Во вторник, 28 декабря, было возбуждено уголовное дело факту нападения на главу муниципального образования №72 Фрунзенского района Павла Швеца.

Как стало известно Gazeta.SPB, обвиняемому в нападении таксисту выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сломанный нос вылился в судебное разбирательство. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Инцидент произошел 27 декабря около 13часов дня. Из-за замечания по поводу неправильной парковки Швец получил телесные повреждения от водителя «Ситимобил». После этого подозреваемого сразу же задержали, а Швецу была оказана помощь в медицинском учреждении. Врачи диагностировали сломанный нос и отпустили главу муниципалитета домой.

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