Из-за разбитого носа главы муниципалитета Фрунзенского района возбудили уголовное дело

Из-за разбитого носа главы муниципалитета Фрунзенского района возбудили уголовное дело
Из-за разбитого носа главы муниципалитета Фрунзенского района возбудили уголовное дело. Фото: группа "ВКонтакте"/Павел Швец

Во вторник, 28 декабря, было возбуждено уголовное дело факту нападения на главу муниципального образования №72 Фрунзенского района Павла Швеца.

Как стало известно Gazeta.SPB, обвиняемому в нападении таксисту выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сломанный нос вылился в судебное разбирательство. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Инцидент произошел 27 декабря около 13часов дня. Из-за замечания по поводу неправильной парковки Швец получил телесные повреждения от водителя «Ситимобил». После этого подозреваемого сразу же задержали, а Швецу была оказана помощь в медицинском учреждении. Врачи диагностировали сломанный нос и отпустили главу муниципалитета домой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что В Ленобласти по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере предстанет перед судом бывший депутат Муниципального образования «Высоцкое городское поселение» Выборгского района.

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