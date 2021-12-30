Пенсионеров удивила поступившая пенсия за январь

Пенсионеров удивила поступившая пенсия за январь
Надбавка должна составить 5,9 процента в среднем около 1 тыс. рублей, однако по факту пенсионеры получили половину обещанно суммы. Фото: Pixabay

Часть пожилых россиян начали получать выплаты по старости к основной пенсии за первый месяц еще не наступившего года.

Размер пенсии с выплатами по старости начали перечислять некоторой части пенсионеров досрочно. Размер денежного довольствия за январь 2022 года вызвал удивление у пожилых граждан. Об этом пишет PRIMPRESS.

Напомним, Пенсионный фонд России начал перечислять деньги с 29 декабря этого года. Выплаты поступают уже с учетом индексации, запланированной с 1 января следующего года. Надбавка должна составить 5,9 процента в среднем около 1 тыс. рублей.

Однако со слов пенсионеров изданию, на деле она вышла у некоторых гораздо меньше около 500-600 рублей, говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Госдуму РФ внесен проект нового закона об утверждении ежегодной предновогодней выплате пенсионерам. Инициативу проявила фракция ЛДПР и российские сенаторы.

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