Итальянец вынес из квартиры петербургского ресторатора сейф с миллионом рублей

Итальянец вынес из квартиры петербургского ресторатора сейф с миллионом рублей. Фото: pixabay.com

Итальянец вынес из квартиры петербургского ресторатора сейф с миллионом рублей. Фото: pixabay.com

В пятницу, 7 января, гражданин Италии пробрался в квартиру владельца петербургского ресторатора и украл сейф, в котором находилось более миллиона рублей.

Ресторатор является владельцем паба на Мытнинской улице, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Иностранец проник в квартиру петербуржца, воспользовавшись при этом свободным доступом.

Итальянец забрал с собой металлический ящик с 1 миллионом 200 тысячами рублей. Обнаружив пропажу, ресторатор позвонил в «112» и сообщил о краже. На место происшествия сразу же прибыли правоохранительные органы.

На настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. С места преступления собрали все необходимые улики.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 18-летний юноша в нетрезвом виде украл автомобиль в Петербурге 8 января посреди ночи. Сотрудники полиции задержали злоумышленника.