На Вокзальной улице вспыхнул двухэтажный дом и пристройка. Подан дополнительный номер

На Вокзальной улице вспыхнул двухэтажный дом и пристройка. Подан дополнительный номер
На Вокзальной улице вспыхнул двухэтажный дом и пристройка. Подан дополнительный номер. Фото: pixabay

В ночь со среды на четверг на Вокзальной улице загорелся двухэтажный дом. Пламя разошлось до уровня 1 БИС.

В Выборгском районе с 26 на 27 января в 00:35 пламя охватило дом на улице Вокзальная, 12-12А.

Специалисты в составе 6 единиц техники от МЧС и 27 человек личного состава выдвинулись на место.

По прибытию выяснилось, что горит двухэтажный каркасно-щитовой дом размером 12х12 метров, также огонь охватил и пристройку размером 8х8 метров.

Дополнительный номер 1 БИС был подан в 00:46, и только в 02:08 пожар удалось локализовать до первого номера. Тушение пожара продолжается.

В настоящее время сведение о пострадавших уточняются, также изучаются детали и причины произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в среду вечером, 27 января, пожар застал врасплох жителей дома 70 по Светлановскому проспекту. Пламя вспыхнуло в трехкомнатной квартире.

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