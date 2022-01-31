Станцию «Новочеркасская» закрыли из-за проблем с эскалатором

Станцию &#171;Новочеркасская&#187; закрыли из-за проблем с эскалатором
"Новочеркасскую" временно закрыли на вход. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В понедельник утром в Петербурге станцию метро «Новочеркасская» временно закрыли по причине технического сбоя.

Как сообщили в пресс-службе городского метрополитена, на «Новочеркасской» вышел из строя эскалатор на спуск. В 8:28 сотрудники подземки закрыли вестибюль на вход. Поезда на станции продолжают останавливаться, выход открыт.

Проблемы с эскалатором решили за полчаса. В 8:55 вестибюль на «Новочеркасской» вновь открыли. Станция работает в обычном режиме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожар на станции метро «Старая Деревня» тушили 35 спасателей.

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Станцию «Новочеркасская» закрыли из-за проблем с эскалатором
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