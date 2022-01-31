Станцию «Новочеркасская» закрыли из-за проблем с эскалатором

В понедельник утром в Петербурге станцию метро «Новочеркасская» временно закрыли по причине технического сбоя.

Как сообщили в пресс-службе городского метрополитена, на «Новочеркасской» вышел из строя эскалатор на спуск. В 8:28 сотрудники подземки закрыли вестибюль на вход. Поезда на станции продолжают останавливаться, выход открыт.

Проблемы с эскалатором решили за полчаса. В 8:55 вестибюль на «Новочеркасской» вновь открыли. Станция работает в обычном режиме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожар на станции метро «Старая Деревня» тушили 35 спасателей.