Стали известны детали гибели двухлетней девочки из Мурино

Стали известны детали гибели двухлетней девочки из Мурино
Предполагается, что смерть ребенка наступила более двух суток назад. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти правоохранительные органы продолжают расследование гибели двухлетней девочки. По подозрению задержана няня ребенка.

Как стало известно Gazeta.SPb, в воскресенье в 16:31 в полицию поступило заявление об убийстве двухлетней девочки. Со слов заявительницы, малышка была убита няней. Тело находилось в квартире на бульваре Менделеева в Мурино.

Прибывший в квартиру инспектор отдела по делам несовершеннолетних обнаружил в квартире труп девочки с гематомами на спине и подбородке.

Мать девочки рассказала правоохранителям, что около 11 часов утра она приехала в съемную квартиру на проспекте Науки, где няня с ноября 2021 года проживала вместе с ее ребенком. Там она обнаружила дочь без признаков жизни, после чего забрала труп и на такси уехала в свою квартиру в Мурино. После была вызвана полиция.

Предполагается, что смерть ребенка наступила более двух суток назад.

По подозрению в убийстве сразу задержали няню, 34-летнюю гражданку Киргизии. С места происшествия изъяли отпечатки пальцев, фрагменты туалетной бумаги с кровью и биоматериалы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выяснением обстоятельств гибели занимаются следственные органы и прокуратура.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура Ленобласти начала проверку после обнаружения тела 2-летней девочки.

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