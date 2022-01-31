Водитель «Шевроле» разбился в аварии с автобусом на трассе «Скандинавия»

Водитель &#171;Шевроле&#187; разбился в аварии с автобусом на трассе &#171;Скандинавия&#187;
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Ленинградской области полиция разбирается в обстоятельствах смертельного ДТП на федеральной трассе «Скандинавия».

Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Авария случилась сегодня в 8:18 на 171-м километре трассы «Скандинавия». Автомобиль «Шевроле Нива» выехал на встречку, где столкнулся с пассажирским автобусом «Зонг Тонг».

За рулем иномарки находился 68 летний мужчина, он не выжил. По данным полиции, он выехал на встречную полосу из-за того, что не справился с управлением.

В автобусе, который вел 42-летний водитель, находились пассажиры. Никто из них не пострадал.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют детали и обстоятельства случившегося.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «КамАЗ» попытался проехать фуру насквозь на углу проспекта Маршала Блюхера и Кондратьевского.

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