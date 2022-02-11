В России выявили еще 203 949 случаев заражения COVID

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 203 949 человек. Число госпитализаций составило 19 281, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на пятницу, 11 февраля, зафиксировали 722 смерти от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 112 236 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рано или поздно графики заболеваемости коронавирусом в России сравняются с показателями выздоровления, что будет означать выход на плато. Случится это не раньше, чем через три-четыре недели, добавил инфекционист.