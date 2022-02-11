В России выявили еще 203 949 случаев заражения COVID

В России выявили еще 203 949 случаев заражения COVID
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 203 949 человек. Число госпитализаций составило 19 281, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на пятницу, 11 февраля, зафиксировали 722 смерти от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 112 236 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рано или поздно графики заболеваемости коронавирусом в России сравняются с показателями выздоровления, что будет означать выход на плато. Случится это не раньше, чем через три-четыре недели, добавил инфекционист.

ковид в россии коронавирусная пандемия оперштаб


 

Новости партнеров
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
Доктор Мясников дал советы по измерению артериального давления
Доктор Мясников дал советы по измерению артериального давления
Пассажиры метро в Петербурге заметили женщину в «кошачьей» шубе
Пассажиры метро в Петербурге заметили женщину в «кошачьей» шубе
Российские фигуристы остались без победы в короткой программе на Играх в Пекине
Российские фигуристы остались без победы в короткой программе на Играх в Пекине
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Закон о повышении пенсий для военных внесен в Государственную думу
В России выявили еще 203 949 случаев заражения COVID
5 напитков против висцерального жира
Главному инженеру фабрики в Гатчине предъявили обвинение после гибели ...
Раскрыта причина смерти актрисы фильмов «Стиляги» и ...
В Петербурге возбуждено уголовное дело после госпитализации мужчины, ...
Скрытая судимость петербургской учительницы выявила механизм возможного ...
Инструктор по выживанию посоветовал петербуржцам надевать спецоборудование ...