В РФ предложили обложить налогом конвертацию криптовалют

В РФ предложили обложить налогом конвертацию криптовалют
Эксперты выступили за предложения Минэка и заявили, что они помочь бороться с теневым майнингом, при этом могут и ограничить добычу криптовалют. Фото: Pixabay

Министерство экономического развития России инициировало обложение налогом конвертацию криптовалют.

В ведомстве отметили, что майнинг необходимо признать отдельным видом бизнеса, а также обложить получаемую криптовалюту налогами по факту ее конвертации в рубли. К слову, так происходит в некоторых других государствах, передают «Известия».

Кроме того, в Минэкономразвития размышляют над тем, чтобы ввести для майнеров пониженных тарифов на электроэнергию. Это позволит удешевить их работу на территории нашей страны.

В Министерстве не исключают легализацию майнинга лишь в некоторых регионах. Там, где наблюдается устойчивый электрический профицит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что замглавы Министерства финансов Алексей Моисеев назвал единственный легальный способ выхода на рынок криптовалют в России.

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