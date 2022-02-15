В РФ предложили обложить налогом конвертацию криптовалют

Эксперты выступили за предложения Минэка и заявили, что они помочь бороться с теневым майнингом, при этом могут и ограничить добычу криптовалют. Фото: Pixabay

Эксперты выступили за предложения Минэка и заявили, что они помочь бороться с теневым майнингом, при этом могут и ограничить добычу криптовалют. Фото: Pixabay

Министерство экономического развития России инициировало обложение налогом конвертацию криптовалют.

В ведомстве отметили, что майнинг необходимо признать отдельным видом бизнеса, а также обложить получаемую криптовалюту налогами по факту ее конвертации в рубли. К слову, так происходит в некоторых других государствах, передают «Известия».

Кроме того, в Минэкономразвития размышляют над тем, чтобы ввести для майнеров пониженных тарифов на электроэнергию. Это позволит удешевить их работу на территории нашей страны.

В Министерстве не исключают легализацию майнинга лишь в некоторых регионах. Там, где наблюдается устойчивый электрический профицит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что замглавы Министерства финансов Алексей Моисеев назвал единственный легальный способ выхода на рынок криптовалют в России.