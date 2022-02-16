Рабочий погиб в шахте строящейся станции «Путиловская»

Рабочий погиб во время строительства станции метро «Путиловская».

Трагический инцидент случился в шахте метро у дома 7 по улице Кронштадская. При монтировании бетонного кольца с высоты 10 этажа упал 45-летний мужчина

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, травмы оказались несовместимы с жизнью, прибывшие медики не успели спасти рабочего.

По факту произошедшего ведётся проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожный рабочий погиб под колесами авто на востоке КАД. Рабочий переходил дорогу справа налево, когда его сбил «Хендай Солярис». За рулем находился 28-летний водитель. После наезда на пешехода иномарка врезалась в «Киа Серато», который стоял на «аварийке» после ДТП. Сбитого мужчину госпитализировали на скорой в больницу. Однако выжить ему не удалось, пострадавший скончался в медучреждении.