На Выборгском шоссе воспламенилась иномарка и грузовик

Пожар случился в автомобиле «Volkswagen» и в автомобиле «FAW». Огонь охватил машины, стоящие у соседних домов.

Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций по Петербургу в среду, 23 февраля.

Так, очевидцы пожара сначала вызвали спасателей на Выборгское шоссе, к дому № 27, корпусу 3 в 15:55. Выяснилось, что в автомобиле «Volkswagen» сгорели сгораемые части. Огонь удалось ликвидировать через 20 минут, к 16:20. О пострадавших в результате ЧС не сообщалось. Чтобы справиться с пожаром пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и девять человек личного состава.

Не прошло и часа, как у соседнего дома загорелась еще одна машина.В грузовом автомобиле «FAW» выгорела кабина. МЧСников вызвали в 16:21 к Выборгскому шоссе к дому №23. Всего через 10 минут пожар потушили, к 16:33. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десять человек потушили пожар на Плесецкой улице.