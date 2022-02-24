Петербург все еще удерживает лидерство по суточной заболеваемости COVID в России

В Петербурге продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 8 742 человека.

Об этом стало известно сегодня, 24 февраля. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, поборроть болезнь за минувшие сутки смог 6 591 человек.

Город занял первое место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. На второй строчке оказался Красноярский край, где за сутки выявили 5 121 зараженного человека. На третьем месте оказалась Москова — 4 730 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 1 175 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество россиян, заболевших вариантом коронавируса ВА.2, или как его еще называют «стелс-омикрон», увеличивается.