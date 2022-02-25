МИД РФ: Украина отказалась от переговоров с Россией

МИД РФ: Украина отказалась от переговоров с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отказе Киева от переговоров с Москвой. Фото: МИД

Киев отказался от проведения переговоров. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, украинская сторона выступила с предложением перенести решение данного вопроса на 26 февраля. Об этом сообщил ТАСС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры. В ответ глава РФ выразил готовность направить делегацию в Минск на переговоры с Украиной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Зеленский поговорил по телефону с Байденом об «антивоенной коалиции».

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. В планы России не входит оккупация Украины, подчеркнул Путин.

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