ПФР опубликовал график мартовских пенсий для жителей Петербурга и Ленобласти

ПФР опубликовал график мартовских пенсий для жителей Петербурга и Ленобласти
Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Пенсионный фонд России (ПФР) опубликовал график выплат пенсий для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области на март.

Пенсионные выплаты в предстоящем месяце будут поступать согласно графику с минимальными перебоями.

Так, те, кто должен получить пенсию 3, 10, а также 15—17 марта — получат ее в тот же день. Для тех, кому полагается получить выплату 4-5, 6-7, 8-9, 11-12, 13-14, а также 20–21 марта — должны рассчитывать на второй день, то есть 5, 7, 9, 12, 14 и 21 марта. Те, кому пенсия переводится 18–19 марта, смогут забрать ее 18-го числа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за прошедший год цены на продукты в несетевой рознице страны выросли в среднем на 10%. Больше всего подорожали гречка, пельмени и сосиски.

Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.

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ПФР опубликовал график мартовских пенсий для жителей Петербурга и Ленобласти
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