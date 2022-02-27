Трамп заявил, что Путин проявил себя как умный лидер

Трамп считает, что Путин проявил себя как умный лидер. Фото: pixabay

Трамп считает, что Путин проявил себя как умный лидер. Фото: pixabay

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ситуации с Украиной повел себя как мудрый лидер. Такое заявление сделал экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его словам, нынешнее американское руководство во главе с Джозефом Байденом, наоборот, показало себя с «глупой» стороны. Президент РФ оказался мудрее нынешнего руководства Белого дома, подчеркнул Трамп.

«Наши лидеры глупы, такие глупые», — приводят слова экс-президента США «РИА Новости».

Напомним, Ангела Меркель назвала случившееся на Украине «переломным событием в истории».

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. В планы России не входит оккупация Украины, подчеркнул Путин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Джо Байден считает альтернативой санкциям против Российской Федерации «Третью мировую войну».