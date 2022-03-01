Строящееся здание в Дегтярном переулке тушат 36 спасателей

Строящееся здание в Дегтярном переулке тушат 36 спасателей
У здания вспыхнула крыша. Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В Центральном районе Петербурга произошел пожар. Огонь вспыхнул в 11-этажном здании в строящемся здании возле бизнес-центра «Невская ратуша» .

Возгорание случилось во вторник, 1 марта, по адресу: Дегтярный переулок, дом 5. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 09:03. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, в строящемся здании горит кровля на площади 300 квадратных метров.

В 9:39 пожар локализовали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 8 единицы техники и 36 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трехкомнатная квартира час полыхала на Новочеркасском проспекте. На кухне обгорела плита и обстановка на площади 1,5 квадратных метра.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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Строящееся здание в Дегтярном переулке тушат 36 спасателей
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