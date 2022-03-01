Skoda вынужденно сокращает производство легковых автомобилей из-за дефицита комплектующих

Еще одна крупная компания в России вынуждена внести изменения в свое производство в связи с критическим недостатком комплектующих. Сейчас проблемы возникли у чешского автомобилестроительного гиганта Skoda.

Завод Skoda вынужден сократить производство легковых автомобилей в России из-за сильного недостатка деталей, которые поступают от поставщиков из Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«С этой недели Skoda вынуждена сократить производство из-за критического недостатка комплектующих деталей, поступающих от нескольких поставщиков, производство которых находится на Украине», — подчеркнул в пресс-службе.

В частности планируется сокращение производства модели кроссовера Enyaq iV. Skoda входит в международный автомобилестроительный концерн Volkswagen. Она надеется на быстрое окончание враждебных действий и урегулирование ситуации между Россией и Украиной с помощью дипломатии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Hyundai временно приостанавливает свою работу в Северной столице из-за нехватки деталей.