В польских филармониях запретили Чайковского, Шостаковича и Чехова

Польские учреждения культуры запретили русские пьесы и музыку русских композиторов. Об этом сообщает местная радиостанция TokFM.
Так, под запрет в филармониях попали в том числе произведения Дмитрия Шостаковича и Петра Чайковского. В театрах запретили спектакли по пьесам Антона Чехова.
«Список будет дополнен и расширен», — говорится в сообщении.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Netflix прекратил работу над российскими кинопроектами. Компания работала в России над съемкой сериалов «Анна К», «Ничего особенного» и «Зато».
Warner Bros отменила показ фильма «Бэтмен» на территории России за день до премьеры. Главную роль в новом «Бэтмене» сыграл Роберт Паттинсон. В роли Женщины-кошки снялась Зои Кравиц. Кроме того, в фильме появятся актеры Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие.
Компания Walt Disney Company временно не будет поставлять свои фильмы в кинотеатры России.