В польских филармониях запретили Чайковского, Шостаковича и Чехова

Музыка Петра Чайковского будут под запретом. Фото: Президентская библиотека

Музыка Петра Чайковского будут под запретом. Фото: Президентская библиотека

Польские учреждения культуры запретили русские пьесы и музыку русских композиторов. Об этом сообщает местная радиостанция TokFM.

Так, под запрет в филармониях попали в том числе произведения Дмитрия Шостаковича и Петра Чайковского. В театрах запретили спектакли по пьесам Антона Чехова.

«Список будет дополнен и расширен», — говорится в сообщении.

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