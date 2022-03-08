Петрозаводское шоссе станет шестиполосным к концу 2023 года

Петрозаводское шоссе станет шестиполосным к концу 2023 года
На данный момент готовность оценивается на 30%. Фото: altphoto/Андрей Пронин

В Санкт-Петербурге будет расширено Петрозаводское шоссе. К концу 2023 года число полос на трассе увеличится с двух до шести.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на пересечении трассы с Вознесенским шоссе появится двухуровневая транспортная развязка.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на финансирование работ в 2022 году выделят 350 млн рублей. Сейчас готовность оценивается в 30%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кольцевую линию петербургского метро начнут строить в 2037 году. Весь проект расширения городской подземки расписан до 2045 года. К указанному сроку кольцевую линию планируют ввести в эксплуатацию. Ходить поезда будут от станции «Лесная-2» по часовой стрелке.

До 2030 года в Петербурге планируют открыть 21 новую станцию метро. Уже в 2024 году в городе откроются станции «Путиловская», «Юго-Западная» и «Горный институт»

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Петрозаводское шоссе станет шестиполосным к концу 2023 года
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