На Беговой улице Приморского района Петербурга при пожаре обнаружен неопознанный погибший

На Беговой улице Приморского района Петербурга при пожаре обнаружен неопознанный погибший
На Беговой улице Приморского района Петербурга при пожаре обнаружен неопознанный погибший. Фото: pixabay

В Приморском районе Санкт-Петербурга в ночь с четверга на пятницу произошел пожар, результатом которого стала смерть человека.

В четверг около 23:40 в Приморском районе Санкт-Петербурга на Беговой улице, 1, корпус 1 разгорелся квартирный пожар. Сообщение об этом поступило в экстренные службы.

Спасатели оперативно выехали на место. По прибытию выяснилось, что горит двухкомнатная отдельная квартира. Очаг возгорания находился в комнате 15 квадратных метров. Огонь успел распространиться на площади 1 квадратный метр.

Пожар удалось потушить в 00:10 по московскому времени. В результате на месте происшествия обнаружили погибшего. В настоящий момент устанавливаются его пол и возраст. Более подробные детали и причины происшествия на данный момент не известны.

На месте работали 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

Беговая улица ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар приморский район


 

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