На Беговой улице Приморского района Петербурга при пожаре обнаружен неопознанный погибший

На Беговой улице Приморского района Петербурга при пожаре обнаружен неопознанный погибший. Фото: pixabay

На Беговой улице Приморского района Петербурга при пожаре обнаружен неопознанный погибший. Фото: pixabay

В Приморском районе Санкт-Петербурга в ночь с четверга на пятницу произошел пожар, результатом которого стала смерть человека.

В четверг около 23:40 в Приморском районе Санкт-Петербурга на Беговой улице, 1, корпус 1 разгорелся квартирный пожар. Сообщение об этом поступило в экстренные службы.

Спасатели оперативно выехали на место. По прибытию выяснилось, что горит двухкомнатная отдельная квартира. Очаг возгорания находился в комнате 15 квадратных метров. Огонь успел распространиться на площади 1 квадратный метр.

Пожар удалось потушить в 00:10 по московскому времени. В результате на месте происшествия обнаружили погибшего. В настоящий момент устанавливаются его пол и возраст. Более подробные детали и причины происшествия на данный момент не известны.

На месте работали 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.