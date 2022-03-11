Петербуржец на даче пытался застрелить собутыльника из ружья

В Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после того, как мужчина выстрелил в своего собутыльника на даче.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось днем 9 марта в садоводстве «Пулково-2» в Московском районе города. Во время распития алкоголя между двумя мужчинами произошел конфликт, который не удалось разрешить на словах. В итоге 64-летний хозяин дома схватился за охотничье ружье и выстрелил в 40-летнего собутыльника.

Пострадавший выжил. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с дробовым ранением левой подвздошной области и открытым переломом левой подвздошной кости.

Стрелка задержали на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что девочка из коррекционной школы в Петербурге напала с ножом на одноклассницу.