Съехавшая с горки второклассника попала под колеса школьного автобуса в Волосово

Девочка скатилась с горки и попала под колеса. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Девочка скатилась с горки и попала под колеса. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Девочка получила травмы.

Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ в субботу, 12 марта, ребенка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу Гатчины.

Так, школьный автобус ПАЗ сбил 7-летнюю малышку на улице Красных Командиров в городе Волосово в Ленинградской области.

Все случилось прямо рядом с учебным заведением в субботу днем.

Отмечается, что школьница съехала со снежной горки и угодила под заднее правое колесо. Ученицу второго класса увезли с сочетанными травмами в медучреждение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что маршрутка сбила 14-летнюю девочку на Лабораторном проспекте. Правоохранительные органы начали проверку. А девочку с травмами ног госпитализировали в больницу.