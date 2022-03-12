Съехавшая с горки второклассника попала под колеса школьного автобуса в Волосово

Девочка получила травмы.
Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ в субботу, 12 марта, ребенка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу Гатчины.
Так, школьный автобус ПАЗ сбил 7-летнюю малышку на улице Красных Командиров в городе Волосово в Ленинградской области.
Все случилось прямо рядом с учебным заведением в субботу днем.
Отмечается, что школьница съехала со снежной горки и угодила под заднее правое колесо. Ученицу второго класса увезли с сочетанными травмами в медучреждение.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что маршрутка сбила 14-летнюю девочку на Лабораторном проспекте. Правоохранительные органы начали проверку. А девочку с травмами ног госпитализировали в больницу.