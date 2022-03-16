Петербуржцев предупредили о резком подорожании стоматологических услуг

Жителям Петербурга стоит готовиться к повышению цен на услуги стоматологов. Об этом рассказала генеральный директор ГК «Меди» Марина Касумова.

В основном стоматологи используют зарубежные материалы и оборудование. Некоторым клиникам поставщики уже начали предлагать закупочные цены на материалы вдвое выше, чем в начале февраля.

«Больше всего экономическая ситуация отразится на стоматологических услугах. Эта сфера медицины больше, чем остальные, зависит от импортных поставок», — рассказала эксперт «РБК-Петербург».

Касумова также подчеркнула, что в ближайшие полгода ожидается рост стоимости услуг на стоматологическом рынке на 30-50%. Из-за этого часть населения может стать неплатежеспособной, что придет к оттоку клиентов.

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