Петербуржцев предупредили о резком подорожании стоматологических услуг

У стоматологов проверяют наличие прививок от кори. Фото: Рixabay
Клиники вынуждены будут поднять цены на некоторые виды услуг. Фото: Рixabay

Жителям Петербурга стоит готовиться к повышению цен на услуги стоматологов. Об этом рассказала генеральный директор ГК «Меди» Марина Касумова.

В основном стоматологи используют зарубежные материалы и оборудование. Некоторым клиникам поставщики уже начали предлагать закупочные цены на материалы вдвое выше, чем в начале февраля.

«Больше всего экономическая ситуация отразится на стоматологических услугах. Эта сфера медицины больше, чем остальные, зависит от импортных поставок», — рассказала эксперт «РБК-Петербург».

Касумова также подчеркнула, что в ближайшие полгода ожидается рост стоимости услуг на стоматологическом рынке на 30-50%. Из-за этого часть населения может стать неплатежеспособной, что придет к оттоку клиентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство граждан эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.

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