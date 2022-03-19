Число госпитализаций больных COVID-19 в Петербурге снизилось на четверть

За минувшую пятницу, 18 марта, в медучреждения поступило 166 зараженных коронавирусом.

В Петербурге вновь снижается количество госпитализированных пациентов с инфекцией. К слову, 17 марта, в четверг, в больницы с вирусом попали 215 горожан.

В палатах интенсивной терапии находятся 272 ковидных больных, в том числе 90 из них подключены к ИВЛ.

Общее количество коронавирусных коек в Северной столице планомерно сократилось и равняется 3 267. Так, зимой на пике пандемии, в ковидных стационарах было под 10 тысяч мест.

По информации Роспотребнадзора, на карантине сейчас сидят 195 зараженных. Амбулаторно же проходят лечение 19 378 жителей города на Неве. В обновленном документе Смольного об эпидемиологической ситуации в Петербурге добавляют, что бесплатные лекарства получают 18,5 тысячи человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса за сутки скончались еще 27 человек.