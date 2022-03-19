В Петербурге от коронавируса за сутки скончались еще 27 человек

В Петербурге от ковида умерло еще 27 человек. Фото: pexels.com

В Петербурге от ковида умерло еще 27 человек. Фото: pexels.com

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 27 случаев.

Об этом стало известно в субботу, 19 марта.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни более 32 802 жителя Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 364 058 человек.

Всего с начала пандемии в России выявлено 17 млн 551 тыс. 657 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от ковида «Конвасэл». Препарат разработан в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).