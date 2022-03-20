Крайне тяжелое состояние: пьяный водитель на перекрестке в Калининском районе сбил девочку

12-летняя пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии после аварии.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в воскресенье, 20 марта.

Выясняются детали дорожно-транспортного происшествия, в результате которого, 12-летняя школьница получила серьезные травмы.

Все произошло сегодня, примерно в 19:30 на пересечении одного из перекрестков Калининского района. За рулем «Форда Мондео» сидел 51-летний мужчина. Визуально водитель был пьян. Автомобилист сбил девочку-подростка на регулируемом пешеходном переходе. Малышка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшую доставили в больницу, ее состояние оценили как крайне тяжелое. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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