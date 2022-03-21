Петербуржец на моноколесе пытался настигнуть нарушителя, но угодил под авто лихача

Это было очередное ДТП с каршеринговым автомобилем.

Свидетели случившегося успели заснять видео с места случившегося. О деталях ДТП пишут в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб».

Водитель арендованного «Ниссана» зацепил припаркованный автомобиль и собирался скрыться с места аварии. Однако сделать это вечером воскресенья, 20 марта, на Гаккелевской улице, у дома №30 ему помешал неравнодушный петербуржец.

Горожанин передвигался на моноколесе и изо всех сил пытался остановить нарушителя. Но, к сожалению, сам стал жертвой шумахера.

Когда каршеринг переехал моноколесо местного жителя, мужчина успел зацепиться за дверную ручку авто. Однако это не стало причиной, по которой водитель должен был остановиться. Гонщик начал набирать скорость. В результате петербуржец свалился посередине дороги. Автомобилю же удалось скрыться из виду.

Отмечается, что мужчине потребовалась помощь врачей, у него травмы средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авто завязало в узел. В массовом ДТП, на Малоохтинском, возможно, погиб водитель.